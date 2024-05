1 Die bekannte Fernsehmoderatorin Tatjana Geßler liest und singt. Foto: Jürgen Brand

Rock, Comedy, Artistik - und zwei Jubiläumsfeten mit Wirtschaftswunder stehen in den kommenden Wochen auf dem Programm.











Wenn der Sommer in die Stadt kommt, zieht es die Menschen nicht unbedingt in dunkle Theater, so gut und unterhaltsam das Programm auch ist. Die Erfahrung hat auch das Friedrichsbau-Varieté schon vor vielen Jahren gemacht – und deswegen Jahr für Jahr einen Gastspielsommer mit kleineren Shows organisiert. Ist dann auch noch Fußball, wie in diesem Jahr die Europameisterschaft, wirkt sich das erfahrungsgemäß noch einmal auf die Besucherzahlen aus. Also gibt es diesen Sommer im Varieté noch kürzere, aber umso vielfältigere Gastspiele. Einer der Höhepunkte dabei: die beiden Jubiläumsfeten mit der Kultband Wirtschaftswunder. Die feiert ebenso wie der Friedrichsbau in diesem Jahr 30-jähriges Bestehen. Grund genug also für zwei rauschende Sommerfeste am Samstag, 20. Juli, um 20 Uhr mit After-Show-Party im Friedrichsbau-Foyer und am Sonntag, 21. Juli, um 18 Uhr, in dem Fall mit Musik schon ab 16 Uhr im Foyer.