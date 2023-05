1 Marc Kempf spielt ab sofort nicht mehr für den VfB Stuttgart, der Innenverteidiger wechselt zu Hertha BSC. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Dass Marc Kempf den VfB Stuttgart in Richtung Hertha BSC verlässt, war keine Überraschung mehr. Trotzdem wirft der Transfer zu diesem Zeitpunkt Fragen auf, kommentiert unser Autor Dirk Preiß.









Stuttgart - Er hat zuletzt nicht mehr viel gespielt beim VfB Stuttgart. Und doch gehört Marc Kempf nach wie vor zu einer äußerst begehrten Spezies. Er ist ein deutscher Innenverteidiger mit einem starken linken Fuß, er ist noch einigermaßen jung, hat aber schon jede Menge Erfahrung. Und neben seinen Qualitäten in der Abwehr ist der unerschrockene Recke auch noch torgefährlich. Der VfB Stuttgart verzichtet in den kommenden Wochen und Monaten auf all das.