Feuer in Einkaufszentrum richtet hohen Schaden an

6 In Aalen brach am Dienstagmorgen ein Brand aus. Foto: SDMG

Meterhohe Flammen schlugen aus dem Gebäude: Ein Brand hat in einem Aalener Einkaufszentrum großen Schaden angerichtet. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Aalen - Ein Feuer in einem Einkaufszentrum in Aalen (Ostalbkreis) hat erheblichen Schaden angerichtet.

Wie die Polizei weiter mitteilte, brach der Brand am Dienstagmorgen in einer Gaststätte in dem Gebäude aus.

Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an und löschte die Flammen. Verletzte gab es nicht. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens waren zunächst nicht klar.