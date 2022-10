5 Auf der A81 ist am Dienstag ein Sattelzug umgekippt. Foto: 7aktuell.de/Hessenauer

Der Fahrer eines Sattelzugs kommt auf der A81 im Kreis Heilbronn von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kippt um – und verteilt 25 Tonnen Steine auf die Fahrbahn.















Auf der Autobahn 81 bei Untergruppenbach (Landkreis Heilbronn) ist ein Sattelzug umgefallen und hat in der Folge 25 Tonnen Steine auf die Fahrbahn verteilt. Wohl aus medizinischen Gründen kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, der Sattelzug glitt etwa 100 Meter an der Schutzplanke entlang und kippte schließlich um. Das teilte die Polizei Heilbronn mit. Die geladenen Steine verteilten sich dabei auf der Fahrbahn.

Der 62 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart war nach dem Unfall am Dienstagnachmittag bis in die Abendstunden hinein gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 000 Euro.