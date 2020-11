5 Der Unfall ereignete sich auf der A81 bei Pleidelsheim. Foto: SDMG/Hemmann

Zu einer Vollsperrung der A81 bei Pleidelsheim ist es am Dienstagabend gekommen, nachdem der 50-jährige Fahrer eines Kleinlasters Europaletten verloren hatte und damit mehrere Unfälle ausgelöste.

Pleidelsheim - Der 50 Jahre alte Fahrer eines Klein-Lkw hat am Dienstagabend auf der A81 bei Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) seine Ladung bestehend aus vier Europaletten verloren und damit gleich mehrere Unfälle verursacht, an denen sechs Autos beteiligt waren. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt und es entstand Schaden in Höhe von rund 16.500 Euro.

Wie die Polizei berichtet, war der 50-Jährige gegen 20.10 Uhr mit seinem Lkw von Heilbronn kommend auf dem rechten Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs, als die Europaletten, die offenbar nicht ausreichend gesichert waren, zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord vom Lkw rutschten und sich über die komplette Fahrbahn verteilten. Zwei nachfolgende Verkehrsteilnehmer, ein 39-jähriger Citroen-Fahrer sowie eine 48 Jahre alte Opel-Fahrerin, fuhren über die Gegenstände, wodurch ihre Fahrzeuge beschädigt wurden.

23-jährige Golf-Fahrerin verletzt

Der 26-jährige Fahrer eines VW Touran, der auf der linken Spur unterwegs war, erkannte die gefährliche Situation und bremste sein Fahrzeug ab. Eine 23-jährige VW Golf-Fahrerin, die hinter dem 26-Jährigen fuhr, bemerkte dies vermutlich zu spät und krachte in den Touran. Außerdem kollidierte ein 28-jähriger Skoda-Fahrer noch mit dem Golf. Bei dem Unfall wurde die 23-Jährige leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Mundelsheim befand sich mit 16 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz, ebenso wie Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Ludwigsburg. Sie kümmerten sich vor Ort um ausgelaufene Betriebsstoffe und um die Ladung. Drei der insgesamt sechs beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Reinigungsarbeiten und der Bergungsmaßnahmen war die Autobahn bis etwa 22.05 Uhr voll gesperrt. Dadurch kam es zu einer Verkehrsbehinderung mit stockendem Verkehr von etwa drei Kilometern Länge. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Pleidelsheim ausgeleitet.