Ein 87 Jahre alter BMW-Fahrer ist nach einem Unfall am Sonntag zwischen den Autobahnausfahrten Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der Senior gegen 14.30 Uhr auf der A 81 in Richtung Stuttgart unterwegs, als er hinter dem Steuer seines Fahrzeugs ohnmächtig wurde. Kurz nach der Ausfahrt Pleidelsheim kam er aufgrund der gesundheitlichen Probleme nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach etwa 250 Metern blieb der BMW im Grünstreifen liegen. Rettungskräfte bargen den Mann aus seinem Auto, Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort verstarb der 87-Jährige kurz darauf. Die Freiwilligen Feuerwehren Pleidelsheim und Freiberg am Neckar waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort.