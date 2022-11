11 Der Ford brannte komplett aus und musste anschließend abgeschleppt werden. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Im Engelbergtunnel reagiert ein 50-Jähriger schnell und verlässt sein brennendes Fahrzeug gerade noch rechtzeitig. Das Auto brennt komplett aus, bevor die Feuerwehr es löschen kann.















In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Auto auf der Autobahn 81 unweit des Leonberger Engelbergtunnels komplett ausgebrannt. Gegen 0.10 Uhr war ein 50-Jähriger mit seinem Ford Galaxy im Engelbergtunnel aus Richtung Heilbronn kommend unterwegs, als er bemerkte, dass sein Wagen in Brand geraten war. Auf der Überleitung zur A 8 in Richtung München konnte er den Ford auf dem Seitenstreifen abstellen. Dort verließ er den Wagen mit seinen Mitfahrern im Alter von 31 und 45 Jahren unverletzt.

Autobahn eine Stunde gesperrt

Die alarmierten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Leonberg konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen, für die Löscharbeiten musste die Autobahn allerdings für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Der ausgebrannte Wagen wurde abgeschleppt. Für die Reinigung und erste Instandsetzungsmaßnahmen an der Fahrbahn war außerdem die Autobahnmeisterei Ludwigsburg vor Ort. Der Schaden an Fahrzeug, Leitplanke und Fahrbahn beträgt laut einer ersten Schätzung der Polizei 6500 Euro.

Schuld war technischer Defekt

Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei Ludwigsburg zufolge lag die Ursache des Autobrandes bei einem technischen Defekt im Motorraum des Ford Galaxy.