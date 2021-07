6 Auf der A81 ist es zu einem Unfall gekommen. Foto: SDMG/Hemmann

In der Auffahrt Feuerbach zur Autobahn 81 kommt es am Freitagabend zu einem Unfall. Zwei Personen werden verletzt. Am späten Abend läuft die Unfallaufnahme noch.

Stuttgart-Feuerbach - Am Freitagabend ist es in der Auffahrt zur Autobahn 81 in Feuerbach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, war ein Auto am Unfall beteiligt. Der Fahrer wurde schwer, seine Beifahrerin leicht verletzt.

Der Fahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Beschleunigungsstreifen von der Fahrbahn ab. Der Wagen musste abgeschleppt werden, beide Insassen kamen in ein Krankenhaus. Die Auffahrt zur A81 in Fahrtrichtung Heilbronn wurde infolge des Unfalls gesperrt.