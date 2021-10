Großbrand im Bus-Depot in Stuttgart-Ost Am Morgen danach wird das Ausmaß der Zerstörung deutlich

Am Morgen nach dem verheerenden Brand im SSB-Depot in Gaisburg herrscht auf den ersten Blick fast schon ruhige Alltagsbetriebsamkeit, indes wird das Ausmaß der Zerstörung deutlich. Eindrücke vom Brandort am Freitagmorgen.