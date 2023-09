1 Am Dienstagmorgen stockte der Verkehr auf der A8 zwischen Wendlingen und dem Kreuz Stuttgart. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/KOENIG

Am Dienstagmorgen kam es auf der A8 zwischen Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) und dem Kreuz Stuttgart in Richtung Karlsruhe zu Verkehrsbehinderungen. Zwei kleinere Unfälle könnten dazu geführt haben.









Bis zu zwölf Kilometer stockenden Verkehr meldeten verschiedene Radiosender am Dienstagmorgen auf der A8 in Richtung Karlsruhe zwischen Wendlingen im Kreis Esslingen und dem Kreuz Stuttgart. Nach Angaben des zuständigen Polizeipräsidiums in Ludwigsburg könnten zwei kleinere Unfälle im Berufs- und Ferienverkehr die angespannte Lage verschärft haben.