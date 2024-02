A8 bei Wendlingen: Unfall mit fünf Fahrzeugen verursacht Stau auf Autobahn

9 Die Feuerwehr unterstützte die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle. Foto: SDMG/SDMG / Kern

Nach einem Unfall auf der A 8 bei Wendlingen (Kreis Esslingen) am Freitagmittag mit fünf beteiligten Fahrzeugen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zwei Spuren waren zeitweise gesperrt.











Nach einem Unfall mussten zwei Spuren der A 8 bei Wendlingen (Kreis Esslingen) in Richtung München am Freitagmittag zeitweise gesperrt werden. Nach Angaben einer Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums in Ulm waren fünf Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, verletzt wurde aber nach bisherigen Erkenntnissen niemand.