1 Bei dem Unfall wurde ein 22-Jähriger verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Am späten Donnerstagabend kracht ein Autofahrer auf der linken Spur der A8 bei Stuttgart in ein Pannenfahrzeug – mit schlimmen Folgen.











Link kopiert



Bei einem schweren Auffahrunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, ist am Donnerstagabend ein 22-jähriger VW-Fahrer auf der A8 bei Stuttgart verletzt worden, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Autobahn für rund vier Stunden gesperrt werden.