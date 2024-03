Mehrere Fahrzeuge kollidieren am Dienstagnachmittag auf der A8 bei Rutesheim. Für die Unfallaufnahme und Bergung muss die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden.

Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen sorgt momentan für eine Sperrung der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart im Bereich der Ausfahrt Rutesheim (Kreis Böblingen). (Stand: 16 Uhr)

Wie die Polizei in einer ersten Meldung berichtet, kam es wohl gegen 15.30 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Rutesheim in Richtung Stuttgart zu dem Unfall, an dem offenbar mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge war wohl ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel ursächlich für die Karambolage. Ein Fahrzeug landete dabei in der Böschung ein Rettungshubschrauber befindet sich vor Ort.

Aktuell ist die Autobahn in diesem Bereich in Fahrtrichtung Stuttgart wegen der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt. Laut Polizei wird der Rettungshubschrauber in Kürze wieder wegfliegen, danach könnte eine Spur freigegeben werden. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Informationen zu etwaigen Verletzten liegen noch nicht vor.