A8 bei Friolzheim: Heftiger Lkw-Unfall fordert Schwerverletzten – A8 voll gesperrt

1 Ein Rettungshubschrauber war auch im Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Bert Spangemacher

Ein schwerer Unfall auf der A8 bei Friolzheim sorgt derzeit für massive Verkehrsbehinderungen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde eine Person schwer verletzt.











Auf der Autobahn A8 bei Friolzheim im Enzkreis ist es am Donnerstagmittag in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge eine Person schwer verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber ist an dem Einsatz beteiligt, die A8 muss in diesem Bereich voll gesperrt werden. (Stand: 13 Uhr)