1 Zunächst wurde die Autobahn voll gesperrt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein Rettungshubschrauber im Einsatz auf der A6. Grund: Ein schwerer Lastwagen-Unfall mit zwei Verletzten. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt.















Link kopiert

Bei Bei einem Auffahrunfall zweier Lastwagen auf der Autobahn 6 bei Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Der Beifahrer des auffahrenden Lasters wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des Lasters wurde in eine Klinik gebracht.

Zunächst wurde die Autobahn voll gesperrt. Zeitweise kam es zu einem Rückstau von über zwölf Kilometern. Zunächst war noch unklar, wie es zu dem Unfall kam und wie hoch der entstandene Schaden ist.