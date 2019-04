9 Für den Sattelzug gibt es kein Vor und kein Zurück. Foto: 7aktuell.de/

Ein Sattelzugfahrer hat unterhalb der A5 bei Bruchsal offenbar die Höhe einer Brücke unterschätzt und ist mit seinem Fahrzeug darunter stecken geblieben.

Karlsdorf-Neuthard - Am Sonntagabend hat sich gegen 23 Uhr ein Sattelzugfahrer in der Bruchsaler Straße in Karlsdorf-Neuthard (Kreis Karlsruhe) unter einer Brücke bei Bruchsal festgefahren. Der Brückenneubau unter der A5 ist mit einer Durchfahrtshöhe von 3,60 Meter ausgeschildert. Trotz der Warnung hatte der Sattelzugfahrer versucht, mit seinem Fahrzeug hindurch zu fahren und war stecken geblieben.

Der Sattelauflieger und die Brückenneubaukonstruktion wurden hierdurch stark beschädigt. Der geschätzte Gesamtschaden kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Menschen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.