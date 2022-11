1 Die Polizei ermittelt gegen zwei Raser. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Auf der Autobahn 4 in Thüringen sind zwei Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geblitzt worden. Tempo 100 wäre an der Stelle erlaubt gewesen.















Link kopiert

Zwei Raser auf der Autobahn 4 in Thüringen sind mit 221 und 254 Kilometern pro Stunde in einer 100er-Zone geblitzt worden. Die beiden Fahrer waren am Sonntag in Höhe des Parkplatzes Drei Gleichen von einem mobil aufgebauten Blitzer registriert worden, wie die Autobahnpolizei Hermsdorf mitteilte.

Demzufolge werden die beiden Fahrzeugführer nun ermittelt und es wird geprüft, ob beide neben einer Ordnungswidrigkeit auch ein Strafverfahren erwartet.