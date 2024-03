1 Bei dem Unfall kamen zwei Menschen ums Leben. Foto: dpa/Merzbach

Bei einer Massenkarambolage mit rund 40 beteiligten Fahrzeugen kommen auf der A3 in der Nähe von Würzburg zwei Menschen ums Leben. Das ist über den Hergang bekannt.











Bei einer Massenkarambolage mit rund 40 beteiligten Fahrzeugen sind auf der Autobahn in der Nähe von Würzburg zwei Menschen gestorben. 31 Menschen seien bei den Unfällen am Sonntagnachmittag bei starkem Regen verletzt worden, vier von ihnen schwer, teilte das Bayerische Rote Kreuz mit. Es gab insgesamt drei Unfälle nacheinander. Eine Polizeisprecherin sagte, die Autobahn 3 in Richtung Nürnberg sei voll gesperrt worden.