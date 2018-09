A 81 bei Pleidelsheim Wohnwagen kippt um – Unfallverursacher begeht Fahrerflucht

Von red/len 03. September 2018 - 14:22 Uhr

Am Montagmorgen kippt auf der Autobahn 81 ein Wohnwagen um. Der Fahrer eines Kastenwagens, der mutmaßlich die Schuld am Unfall trägt, fährt weiter.





Pleidelsheim - Am Montagmorgen gegen 10.15 Uhr ist es auf der Autobahn 81 zwischen Mundelsheim und Pleidelsheim (Landkreis Ludwigsburg) zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, war der Fahrer eines Kastenwagens Schuld an dem Unfall, in dessen Verlauf der Wohnwagen eines Autos umkippte. Ob der Kastenwagen den Wohnwagen seitlich streifte oder von hinten auf ihn auffuhr, kann die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Ein anderes Fahrzeug kollidierte mit dem umgekippten Wohnwagen. Der Fahrer des Kastenwagens fuhr nach dem Unfall weiter, konnte kurz darauf aber angehalten werden. Aufgrund des Unfalls mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden.