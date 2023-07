1 Dieses Areal könnte zum Gewerbegebiet werden: rechts im Bild die A 81, unten die Landesstraße zwischen Großbottwar und Mundelsheim. Foto: Werner Kuhnle

Seit Jahren versucht der Verband Region Stuttgart, ein größeres Gewerbegebiet an der A 81 zwischen Stuttgart und Heilbronn zu etablieren. Bisher spielten die Kommunen nicht mit. Jetzt gibt es einen neuen Vorschlag.









Stuttgart - Schon seit Jahren versucht die Region, die Kommunen im Kreis Ludwigsburg zur Ausweisung eines großen, interkommunalen Gewerbegebiets zu motivieren – vor allem an Standorten an der viel befahrenen A 81. Jetzt gibt es einen neuen Vorschlag: Direkt an der Autobahnausfahrt Mundelsheim könnte ein Areal von 25 bis 35 Hektar für Unternehmen reserviert werden. Die Gemeinde könnte sich das vorstellen, auch die Nachbarn Großbottwar und Oberstenfeld haben Interesse bekundet. Der Haken: Das Gebiet ist als Grünzug im Regionalplan eingezeichnet und darf eigentlich nicht bebaut werden. Doch jetzt hat der Planungsausschuss der Regionalversammlung mit großer Mehrheit beschlossen, das Verfahren zur Änderung des Plans vorzubereiten. Damit ist freilich noch nicht entschieden, dass sich dort eines Tages Betriebe ansiedeln können.