Die Baustelle auf der Autobahn 81 bei der Ausfahrt Ludwigsburg-Süd entwickelt sich zum Problem. Am Dienstagmorgen hat es erneut gekracht, 13 Kilometer Stau sind die Folge bis nach Mundelsheim hoch.

Ludwigsburg - Erst am Sonntag hat es einen Unfall bei der Baustelle auf der A 81 bei der Ausfahrt Ludwigsburg-Süd gegeben. Am Dienstagmorgen das gleiche Bild: Stau in Richtung Stuttgart bis hoch nach Mundelsheim, nichts geht mehr. Was ist passiert? Zwei Autos sind um 8.15 Uhr zusammen gekracht, die Polizei geht von einem Auffahrunfall aus. Ein Wagen und ein Sprinter stoßen also auf dem Überleitungsstreifen zusammen, dort wo man wegen der Baustelle den Fahrstreifen wechseln muss. „Der Sprinter war nicht mehr fahrbereit, deswegen musste gesperrt und die Unfallstelle geräumt werden“, sagt der Polizeisprecher Peter Widenhorn.

Schon am Sonntag hat es hier gekracht

Polizei, Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge sind vor Ort. Wegen der engen Baustellensituation dauert die Bergung des Fahrzeugs einige Zeit. Eine Person wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt, Details kann die Polizei noch nicht nennen. Dazu kommt ein hoher Sachschaden. Bis 10 Uhr dauern die Unfallaufnahme und Sperrung an, der Rückstau wird länger und länger. Bis Mundelsheim geht 13 Kilometer lang nichts mehr. Auch als alle Fahrspuren wieder freigegeben sind, dauert es noch bis 11 Uhr. Erst dann rollt der Verkehr wieder einigermaßen.

Die Situation ist den Rettungskräften bekannt: Bei dem Unfall am Sonntag hatte an der gleichen Stelle ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren, war über die Leitplanke geschanzt und neben der Fahrbahn gelandet. Ein offizieller Unfallschwerpunkt ist die Stelle jedoch bislang nicht. Und am Freitag war bei der Ausfahrt Ludwigsburg-Nord ein Wagen wegen Regennässe ins Schleudern geraten und hatte sich überschlagen.