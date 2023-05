1 Arbeit mit schwerem gerät an der A 81 Foto: Eibner-Pressefoto/Dennis Duddek

Ende Oktober wird die erste Hälfte der Ersatztrasse zwischen Böblingen und Sindelfingen in Betrieb genommen. Damit wird Platz geschaffen für den Bau des Lärmschutz-Tunnels.









Langsam schwebt das Betonteil über die Fahrbahn und dreht sich sachte in der Luft. Das Ziel ist noch viele Meter entfernt und erfordert Millimeterarbeit am Kranhebel. Die riesige Platte muss in eine wenige Zentimeter breite Schiene treffen, damit sie in den nächsten Jahren als Lärmschutzwand ihren Dienst tun kann. Zwei, drei Kommandos eines Bauarbeiters später hat der Mann in der Krankabine saubere Arbeit geleistet. Das Teil sitzt passgenau in der Schiene: Wieder ein Mosaiksteinchen auf dem Weg zur neuen A 81 erledigt. Rund 300 Meter Lärmschutzbau warten auf die Bauarbeiter noch, dann ist die provisorische Autobahn-Trasse bereit zur Nutzung.