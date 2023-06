1 So voll wie hier der Bahnsteig (Symbolbild) war am Donnerstag ein Regionalexpress via Filstal Richtung Bodensee: Seit Mittwoch gilt im bundesweiten Nahverkehr das 9-Euro-Ticket. Foto: dpa

Kaum gilt das 9-Euro-Ticket, schon scheint es die ersten Probleme zu geben: Ein Zug von Stuttgart über Göppingen und Ulm nach Friedrichshafen am Bodensee war am Donnerstagabend so voll, dass die Bundespolizei anrücken musste. Zuvor hatte der Zugführer mit einer Räumung der hoffnungslos überfüllten Waggons gedroht. Oliver Dannenmann fuhr am Donnerstag mit dem Regionalexpress, der Stuttgart planmäßig um 17 Uhr verlassen sollte. „Der Zug war in Stuttgart bereits überfüllt“, schreibt Dannenmann in einem Brief an unsere Zeitung. Deshalb habe es eine „Aufforderung zum Aussteigen durch den Lokführer“ gegeben. Das bestätigt der Journalist Michael Rahnefeld aus Geislingen, auch er fuhr mit dem RE 4227.