1 Während des Frühlingsfests dürfen nur Anwohner mit ihrem Auto ins Cannstatter Veielbrunnengebiet fahren. Foto: Maira Schmidt

Während des Frühlingsfestes vom 20. April bis 12. Mai gilt wieder ein Parkverbot im Cannstatter Veielbrunnengebiet und am Raitelsberg im Stuttgarter Osten für Besucher. Die Stadt kündigt verstärkte Kontrollen an.











Es ist ruhig geworden im Veielbrunnen-Gebiet in Bad Cannstatt. Das liegt nicht nur daran, dass seit 2017 die Maßnahmen des Stuttgarter Gemeinderats zur Beruhigung des Volks- und Frühlingsfestes greifen, sondern auch an der entspannteren Parkplatzsituation. Die Lärmbelastung der Anwohner liegt nunmehr unter den erlaubten 80 Dezibel. Herrschte in früheren Zeiten im direkt am Cannstatter Wasen gelegenen Wohngebiet während des Rummels regelmäßig ein Parkchaos, so „greift seit vielen Jahren ein umfangreiches Verkehrskonzept zum Wohngebietsschutz“, betont ein Stadtsprecher. So auch wieder beim 84. Stuttgarter Frühlingsfest vom 20. April bis 12. Mai. Seit 2022 hat die Stadt das Konzept auch auf den Stuttgarter Osten ausgeweitet.