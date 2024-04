80. Geburtstag von George Bailey in Stuttgart

8 Der 80-jährige Pianist George Bailey (links) und sein gleichaltriger Mann Albrecht Mayer mit der 86-jährigen Marcia Haydée, der Legende des Stuttgarter Balletts, bei der Feier im Bistro Logo. Foto: /Klaus Schnaidt

Wie er das nur macht, mit 80 Jahren so auszusehen wie mit 60? George Bailey, ein Teil des Stuttgarter Ballettwunders, feiert mit Tanzlegenden wie Marcia Haydée und Birgit Keil seinen runden Geburtstag und verrät, wie er dem Alter ein Schnippchen schlägt.











John Cranko nannte ihn „Sunshine“. 1972 holte der bahnbrechende Choreograf den 1944 in Denver geborenen Pianisten George Bailey ans Stuttgarter Ballett. So wurde der US-Amerikaner zum „bunten Hund“ des Staatstheaters – und zum Teil eines weltweiten Tanzwunders. Dass er am Montagabend im Bistro Logo im Haus der Wirtschaft mit etwa 200 Gästen, mit der großen Ballettfamilie, seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, glaubt ihm sowieso keiner.