Abenteuer in der Bücherei

Boise/Idaho - Der achtjährige Dillon Helbig hat vor Weihnachten heimlich sein handgeschriebenes rotes Notizbüchlein über seine Weihnachtsabenteuer in die Regale der städtischen Bücherei in Boise, im US-Staat Idaho, geschmuggelt. Die Bibliothekare entdeckten „Die Abenteuer von Dillon Helbigs Weihnachten“ und fanden das Buch so gut, dass sie es in die Bibliothek aufnahmen. Dillon erhielt auch eine Auszeichnung. Das Lokalradio berichtete. Seither steht seine Geschichte, in der er zurück zum ersten Erntedank und an den Nordpol katapultiert wird, auf einer immer längeren Warteliste. „Das war schon ungezogen“, meinte Dillon in der „Washington Post“. Das Ergebnis sei aber „ziemlich cool“. Er schreibt schon an zwei weiteren Abenteuergeschichten.