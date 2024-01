1 Ein gewiefter Mann: der 77-jährige Henry Füge aus Böblingen Foto: /Stefanie Schlecht

Trickbetrüger wollen den 77-jährigen Henry Füge um 22 000 Euro und ein paar Krügerrand-Goldmünzen prellen. Doch die Rechnung haben sie ohne den gewieften Böblinger gemacht: Er ruft die Polizei – und die nimmt den falschen Polizisten fest.











Link kopiert



Es hört sich an wie im Film: Betrüger versuchen, einen alten Mann zu prellen – und werden am Ende selbst betrogen. Genau so hat es sich am Donnerstag zugetragen. Das hier ist die verrückte Geschichte des 77-jährigen Henry Füge.