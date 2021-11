1 Chefredakteur der Stuttgarter Nachrichten: Christoph Reisinger Foto: Lg/Leif Piechowski

Stuttgart - Jung geblieben. Früher war das eine gängige Bezeichnung für gut erhaltene 75-Jährige. Best Ager nennt man sie heute. Leute mit Lebenserfahrung, die geistig fit, körperlich agil und an allem Neuen interessiert sind. Jung geblieben – das Wort lässt sich perfekt auf die Stuttgarter Nachrichten (StN) beziehen. Erst recht am 75. Geburtstag unserer Zeitung.

Frisch, auf der Höhe der Zeit und gut in Form – das hat mit der erst wenige Monate zurückliegenden Modernisierung von Grundschrift und Gestaltung zu tun. Mit dem hohen Stellenwert von informationsstarken Grafiken. Auf Draht sind die Stuttgarter Nachrichten vor allem aber durch unsere Kolleginnen und Kollegen. Denn die Redakteurinnen und Redakteure verbinden alte Tugenden der Stuttgarter Nachrichten – lokale Verwurzelung und Lesernähe, Nachrichtenstärke, gründliche Recherche, investigative Top-Leistungen, Verständlichkeit – konsequent mit den aktuellen Erfordernissen der Zeitungsproduktion.

Neue Leser mit der digitalen Ausgabe gewinnen

In Zeiten sinkender Druckauflagen fast aller Zeitungen in Europa und Amerika sehen diese Erfordernisse so aus: Qualität sichern für die Leserinnen und Leser der gedruckten und der E-Paper-Ausgabe, neue Leserschaften erschließen mit der digitalen Ausgabe stn.de und mit den sie begleitenden digitalen Zeitungsprodukten wie unseren Newslettern oder mit Apps wie „MeinVfB“.

Zu diesen Erfordernissen gehört für die Stuttgarter Nachrichten, die in Deutschland zu den größten Inhalte-Lieferanten für andere Tageszeitungen zählen, diese Partner und Kunden in ihren jeweiligen Verbreitungsgebieten zu stärken. Es handelt sich derzeit um rund 50 Titel in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Es ist diese enge Zusammenarbeit mit ihren Partner-Zeitungen, die die Stuttgarter Nachrichten zum Kern eines bedeutenden publizistischen Verbundes macht. Mit einer verkauften Auflage von erscheinungstäglich rund einer halben Million Zeitungen gehört dieser Verbund zu den großen auf dem deutschen Zeitungsmarkt.

Wir bieten echten Nutzwert

Dynamisch bleiben die Stuttgarter Nachrichten, solange sie sich Bedeutung für Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, immer neu erarbeiten: als verlässliche Nachrichtenquelle, als Ratgeber, der echten Nutzwert schafft, als Denk-Anreiz (und ja, manchmal auch als Stein des Anstoßes) – und nicht zuletzt als gute Unterhaltung. Für die Redaktion wie auch für die anderen Verlagsbereiche folgt daraus: Die Anstrengungen und Methoden, um Interessen und Wünsche unserer Leserschaft präzise zu erfassen und sie im journalistischen Angebot der Stuttgarter Nachrichten widerzuspiegeln, haben eine völlig neue Intensität und Qualität erreicht und werden permanent weiterentwickelt.

Die Beschäftigung mit dem täglichen Artikel-Report für die Website stn.de – was wurde wann von wie vielen Leserinnen und Lesern wie intensiv wahrgenommen – gehört heute zu den Alltagsaufgaben aller Redakteure. Leserbefragungen, Marktforschung und eine Umsetzung der Erkenntnisse in die redaktionelle Arbeit sind zum Standard geworden. Der Lohn: Noch nie in ihrer Geschichte hatten die Stuttgarter Nachrichten so viele Leserinnen und Leser wie in ihrem 75. Jahr. Mit anderen Worten: Sie sind topfit und gut gerüstet für die Zukunft.