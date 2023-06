8 Der Eintrag zum Festakt im Goldenen Buch der Stadt Ludwigsburg trägt sieben Unterschriften – aus Deutschland und Frankreich. Foto:

Sogar Winfried Kretschmann hat ganz persönliche Erinnerungen an jenen 9. September 1962, als der damalige französische Staatspräsident Charles de Gaulle im Ludwigsburger Schlosshof seine berühmt gewordene Rede an die deutsche Jugend gehalten hat. „Ich war damals 14 Jahre alt, Kind einer Flüchtlingsfamilie, die durch den Krieg mit vielen leidvollen Erlebnissen hierher in den deutschen Südwesten gekommen war“, berichtete der Ministerpräsident Baden-Württembergs am 60. Jahrestag einer für die europäische Entwicklung bahnbrechenden Rede beim Festakt zur Würdigung des auf Deutsch vorgetragenen „Discours à la Jeunesse Allemande“ im Ordenssaal des Ludwigsburger Residenzschlosses. Kretschmann: „Als ich von der Rede de Gaulles gehört habe, war ich tief ergriffen.“