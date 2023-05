1 Deutlich bescheidener als das Kanzleramt – Angela Merkels neue Arbeitsstätte im Bundestagsgebäude Unter den Linden. Foto: Christopher Ziedler/

Berlin - Sicher anzutreffen ist Angela Merkel dieser Tage in der Hauptstadt nur bei Madame Tussauds. Im Wachsfigurenkabinett Unter den Linden steht die Altkanzlerin auch 50 Tage nach ihrer Amtsübergabe an Nachfolger Olaf Scholz. Sonst aber ist die 67-Jährige, in Umfragen immer noch beliebter als alle anderen Politikerinnen und Politiker des Landes, ganz aus dem öffentlichen Leben verschwunden – so wie angekündigt.