Rund 600 Mädchen und Buben haben beim 49. Höfleswetzturnier teilgenommen.

Rund 600 Mädchen und Jungen waren beim 49. Höfleswetzturnier des Württembergischen Fußball-Verbands mit dabei, das in Kooperation mit unserer Zeitung stattgefunden hat. Der Fair-Play-Gedanke und die Freude am Fußball standen im Vordergrund.















Zwei Jahre mussten die Jungs und Mädels warten, ehe sie das Privileg des 49. Höfleswetzturniers genießen durften. Kicken statt Schule: Das erhöht den Spaßfaktor natürlich enorm. Aber selbst ohne diesen Tag schulfrei, den der damalige Kultusminister und VfB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder möglich gemacht hat, wären die Jugendlichen am Dienstag sicherlich mit Feuereifer bei der Sache gewesen. Denn wo gibt es schon so etwas? Wer das vom Württembergischen Fußball-Verband (WFV) veranstaltete Eintagesturnier in Kooperation mit den Stuttgarter Nachrichten/Stuttgarter Zeitung in Deutschland ein zweites Mal sucht, wird in dieser Größe kaum etwas Vergleichbares finden.

Die 49. Auflage. Wer ist dabei?

Sie heißen Dorfbolzer, 1. FC Trinkpause, Turnierturbos oder Hackespitze123: Insgesamt hatten sich 55 Mannschaften angemeldet. Zwei mussten leider absagen, weil ihr Lehrer krank geworden ist. Dennoch waren rund 600 Mädchen und Jungen auf den Sportplätzen an der Mercedesstraße in Bad Cannstatt am Ball, um die Sieger in den verschiedenen Kategorien zu ermitteln. Die Mädchenteams (siehe Artikel unten) spielten altersunabhängig gegeneinander. Die Jungs hingegen waren aufgrund der Vielzahl an Mannschaften in Lauser (bis Jahrgang 2011) und in Höfleswetzer (bis Jahrgang 2008) unterteilt. Sogar ein Team aus der Nähe von Biberach war extra für das Turnier angereist.

Was macht das Turnier so besonders?

Niemand muss im Verein Fußball spielen, um beim Höfleswetzturnier dabei zu sein. Hier kicken Schulmannschaften, Nachbarsjungen oder befreundete Mädchen in den 6er-Teams zusammen. Der WFV hat die Organisation im Jahr 2019 übernommen. „Als der ADAC aussteigen wollte, war es uns wichtig, dass das Turnier weiterlebt“, sagt Matthias Rudolf vom WFV. „Unsere Aufgabe ist es, den Kinder- und Jugendfußball zu fördern. Und das klappt hier sehr gut.“

Fair Play ist Pflicht

Es haben sich viele schöne, freundschaftliche Szenen auf und neben den Sportplätzen abgespielt. Und auch die 22 Schiedsrichter kamen am Ende zu einem durchweg positiven Fazit: „Es war völlig entspannt dieses Jahr. Da habe ich schon hitzigere Turniere erlebt“, sagt der 32-jährige Christian Bauer, der seit 14 Jahren beim Höfleswetzturnier pfeift. Eine schwierige Aufgabe also für die Jury, zu entscheiden, wer am Ende den Fair-Play-Preis 2022 gewinnen soll. Die Nase vorn hatten letztendlich die Fünfsterne-Skiller aus Luginsland, die in der Vorrunde bei den Höfleswetzern ausgeschieden sind – auch, weil sie in ihrem dritten Spiel beim Stand von 2:2 den Schiedsrichter überstimmten und dem Gegner einen Eckball zugestanden. Oder völlig ruhig blieben, als ein Strafstoß für sie nicht gegeben wurde. „Als ein gegnerisches Bein im Gesicht meines Spielers landete, war es nicht ganz leicht, die Emotionen zurückzuhalten. Aber wir müssen Vorbilder sein“, betont Trainer Sebastian Bader. „In solchen Situationen kann man Größe zeigen.“

Programm mit VfB-Profis

Lange Schlangen bildeten sich bei der Autogrammstunde mit den VfB-Profis Pascal Stenzel und Luca Pfeiffer. Auch die Unterschrift von VfB-Maskottchen Fritzle war stark gefragt. Der Bundesligist hatte zudem seine Fußballschule zum Turnier entsandt, um verschiedene Stationen bei der Fußballiade zu betreuen. Wer hat den stärksten Schuss? Wer kann am besten zielen? Und wer bekommt einen weiten Einwurf unter Kontrolle? Die Besten bekamen VfB-Trikots, aber auch Wimpel, Fahnen, Sticker und andere VfB-Souvenirs durften die Mädchen und Jungen mit nach Hause nehmen.

Inklusion: Mittendrin statt nur dabei

Zum zweiten Mal in der Geschichte des Höfleswetzturniers waren Mannschaften mit dabei, deren Teammitglieder eine Behinderung haben. Fünf Mannschaften konnte Fritz Quien begrüßen, der unter anderem die Fußballer mit mentaler Beeinträchtigung bei der Landesauswahl betreut. Sogar der Weg aus Wilhelmsdorf bei Ravensburg war für einige nicht zu weit. „Es ist ein ganz besonderer Tag für alle. Wir sind dankbar, dabei zu sein und auf uns aufmerksam machen zu dürfen“, sagte Quien freudestrahlend.

Die Ergebnisse und Platzierungen

Alle Spiele und Ergebnisse sind auch im Internet auf der Homepage des WFV zu finden unter https://www.wuerttfv.de

Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 3 sowie die Gewinner des Fair-Play-Preises dürfen am 29. Oktober das VfB-Spiel gegen den FC Augsburg live im Stadion verfolgen. Vor der Partie werden sie im Innenraum geehrt. Eine weitere Auszeichnung erhalten sie im Dezember im Weißen Saal des Neuen Schlosses.