1 Im neuen Film taucht der mysteriöse Nacho (Simone Susinna) auf Foto: Netflix/Karolina Grabowska

Endlich ist es so weit! Der zweite Teil des Netflix-Erfolgs „365 Tage“ ist da.















Der zweite Teil des Netflix-Überraschungserfolgs von 2020, „365 Tage: Dieser Tag“, soll laut dem Streaminganbieter „noch heißer“ werden als der erste. Start ist an diesem Mittwoch, 27. April, um 9 Uhr: Dann kann man Massimo und Laura im neuen Teil des Erotikdramas erleben.

Was passiert? In Teil zwei finden Laura und Massimo nach den dramatischen Geschehnissen am Ende vom ersten Teil wieder zusammen. Man erfährt, wie es Laura schafft, lebend aus dem Tunnel und den Händen von Massimos Mafia-Konkurrenten zu entkommen. Doch Massimos Familienbande und ein mysteriöser Mann namens Nacho, der in Lauras Leben tritt, um ihr Herz und ihr Vertrauen zu gewinnen, gestalten den Neubeginn des Paares alles andere als einfach.

Als Schauspieler dabei sind wieder Michele Morrone als Massimo und Anna-Maria Sieklucka als Laura, außerdem Simone Susinna als Nacho, Magdalena Lamparska als Olga und Natasza Urbanska als Anna. Regie führen wie im ersten Teil Barbara Bialowas und Tomasz Mandes. Außerdem schreibt Blanka Lipinska, Autorin der Trilogie, wieder mit an den Drehbüchern. Netflix wird auch den dritten Teil der Buch-Trilogie von Blanka Lipinska, „365 Tage mehr“, verfilmen. Das Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt.