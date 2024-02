Unbekannter bot zuvor Asphaltierarbeiten an: 34-Jähriger in Pleidelsheim angefahren

1 Die Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. (Symbolbild) Foto: Imago/Herrmann Agenturfotografie

Ein Unbekannter hatte in Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) einen 34-Jährigen angesprochen und angeboten, einen Firmenparkplatz zu asphaltieren. Als dieses Angebot abgelehnt wurde, eskalierte die Situation.











Ein 34-Jähriger wurde am Donnerstag in Pleidelsheim von einem Unbekannten angefahren – wohl weil er einen Firmenparkplatz nicht neu asphaltieren lassen wollte. Dieser ungewöhnliche Fall beschäftigt nun die Polizei in Ludwigsburg. Wie diese mitteilt, hatte der Unbekannte den späteren Geschädigten gegen 13.30 Uhr in der Hofeinfahrt einer Firma in der Zeppelinstraße angesprochen und ein entsprechendes Angebot unterbreitet. Als der 34-Jährige die Asphaltierarbeiten jedoch ablehnte, kam es zu einer Diskussion zwischen den beiden Männern. Eigentlich schien die Sache auch schon beendet: Der Unbekannte stieg wieder in seinen Renault Clio ein, der 34-Jährige wandte sich ab und lief zurück zum Firmengebäude. Nur, dass der Renault-Fahrer nun nicht wegfuhr, sondern auf den anderen Mann zu, ihn mit dem Außenspiegel erfasste und mehrere Meter mit sich zog, ehe dieser zu Boden stürzte.