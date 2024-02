3:1 beim SC Freiburg: VfB setzt sich in der Spitzengruppe fest

23 Der VfB feierte eine 3:1-Sieg in Freiburg. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel/IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Der VfB führt im Landesduell früh mit 2:0 und spielt mehr als 70 Minuten in Überzahl. Doch der SC wehrt sich lange. Stuttgarts Deniz Undav ist einmal mehr der überragende Mann.











Zwei schnelle Tore und ein früher Platzverweis haben dem VfB Stuttgart im Landesduell beim SC Freiburg den Weg zum Sieg geebnet. Die Schwaben gewannen bei den Badenern am Samstag verdient mit 3:1 (2:1). Durch den zweiten Pflichtspiel-Erfolg in diesem Jahr untermauerten die Stuttgarter ihren Status als derzeitige Nummer eins in Baden-Württemberg und festigten weiter ihren Champions-League-Platz in der Fußball-Bundesliga.