Heimspiel in Sinsheim – so berauscht sich der VfB an sich selbst

1 Unbändige Freude: Die VfB-Profis bejubeln ihren Sieg in Sinsheim. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Spielfreude, Dominanz, Torgefahr – der VfB Stuttgart gewinnt bei der TSG Hoffenheim, feiert mit seinen Fans ein Fußball-Fest und kommt der Champions League immer näher.











Link kopiert



Die Fans des VfB Stuttgart sangen noch Minuten nach dem Schlusspfiff ein Loblied auf ihre Mannschaft. „Oh, wie ist das schön, oh wie ist das schön“ erklang es stimmgewaltig in der Arena in Sinsheim. Die Mannschaft hörte begeistert zu, es macht schließlich Spaß, sich an sich selbst zu berauschen.