18 1996: Proteste in Ludwigsburg gegen hohe Müllgebühren und unseriöse Geschäfte der AVL Foto: factum/Archiv

Vor genau 30 Jahren hat der Kreis Ludwigsburg die Müllentsorgung revolutioniert – etwa mit dem „Rund-und-Flach“-System. Doch 1996 kam ein millionenschwerer Skandal.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Man mag sich heute kaum mehr vorstellen, wie 1989 Müll entsorgt wurde. Alles auf eine Deponie, Glas, Plastik, Papier, Bauschutt. Dann gab es die Idee, beim Wilhelmshof am heutigen Ikea-Kreisel in Tamm einen riesigen Müllofen zu bauen, in dem alles verbrannt werden sollte. Doch der damalige Landrat Ulrich Hartmann entschied sich mit den Kreispolitikern für einen vollkommen anderen Weg: Am 1. Juli 1989 wurde die Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg (AVL) gegründet. Plötzlich setzte man auf Mülltrennung und Recycling.