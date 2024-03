8 Unter den Toten waren viele Menschen ausländischer Herkunft und Asylsuchende. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Ante und Ljuba Bešlić, Nebahat und Aynül Say, Zuzanna Marjanović, Athina und Kristina Stavroulaki – das sind die Namen der Menschen, die am 16. März 1994, bei einem Brandanschlag in der Stuttgarter Geißstraße ums Leben kamen. Sechs von ihnen verbrannten in den Flammen, eine Frau starb beim Sprung vom Dach. 16 weitere Personen wurden verletzt. Die daraufhin ins Leben gerufene Stiftung Geißstraße hat am Samstag an diesen schrecklichen Tag vor genau 30. Jahren erinnert. Bei der Gedenkfeier kamen auch die Retter und Ermittler von damals zu Wort.