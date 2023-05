1 Der Zugang zur Arztpraxis darf niemandem verwehrt werden – die 3-G-Regel spielt dabei keine Rolle. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Ein Hochrisikopatient im Wartezimmer und daneben ein Ungeimpfter – für Ärzte ist das ein Problem. Doch die Kassenärztliche Vereinigung stellt jetzt klar, dass Mediziner alle behandeln müssen. Das schafft Frust.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Region Stuttgart - So richtig verstehen kann Thomas Freier das, was ihm widerfahren ist, immer noch nicht. Vor einiger Zeit haben der erfolgreiche Internist und seine Kollegen in ihrer Gemeinschaftspraxis in der Göppinger Innenstadt beschlossen, zum Schutz der Patienten und der Mitarbeiterinnen die 3-G-Regelung einzuführen. Sie behandelten, wie auch einige andere Mediziner in der Region Stuttgart, nur noch Patienten, die genesen, geimpft oder nachweislich getestet waren.