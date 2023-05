Das Dasein eines Müllers war gewiss kein Zuckerschlecken. Schwere Säcke mit Getreide schleppen und das Reinigen der Mahlsteine erforderte ordentlich Muskelschmalz. Einblicke in die Arbeit der Müller und in die Technik der Mühlen samt ihrer imposanten Mechanik bietet der Mühlentag am kommenden Pfingstmontag, 29. Mai.

Traditionell öffnen zum Deutschen Mühlentag bundesweit mehr als 1000 historische Mühlen ihre Türen. Und auch in diesem Jahr nehmen insgesamt neun Mühlen am idyllischen Mühlenwanderweg im Schwäbischen Wald teil und gewähren einen Blick hinter die Kulissen. Offiziell eröffnet wird der Mühlentag um 11 Uhr mit einem Grußwort an der Menzlesmühle in Kaisersbach, bei dem neben Bürgermeister Michael Clauss und Landrat Richard Sigel auch die frisch gekürte Schwäbische Waldfee Michelle Fuchs teilnehmen wird. Bereits um 10 Uhr findet zur Einstimmung „Kirche im Grünen“ statt. Und auch an der Voggenberg-, Hag- und Michelauer Ölmühle startet der Tag traditionell mit dem ökumenischen Freiluft-Gottesdienst.

Gläserne Produktion in der Voggenbergmühle

Nachdem coronabedingt 2020 und 2021 der Mühlentag ausfallen musste, gab es im vergangenen Jahr bei schönstem Wetter einen erfolgreichen „Neustart“. Alle neun Mühlen sind für Besucher von 11 bis 17 Uhr geöffnet, und Führungen finden in der Meuschen-, Menzles-, Brandhofer und Michelauer Ölmühle statt. In der Voggenbergmühle, die einzige noch produzierende Mühle am Mühlenwanderweg, wird im Rahmen der „Gläsernen Produktion“ durch den Müller die Herstellung vom Korn zum Mehl erläutert. Der Mühlenladen ist geöffnet und lädt zum Einkaufen ein.

Führungen und Mitmachprogramm

In der Vaihinghofer Sägmühle, im Volksmund liebevoll „Hummelgautsche“ genannt, als auch in der Brandhofer Ölmühle wird das Sägen von Brettern aus einem Baumstamm vorgeführt, wie das auf einfache Weise in früheren Zeiten mit Wasserkraft und Mühlrad gemacht wurde. An allen Mühlen gibt es Bewirtung. Und auch die Mühlenschenke an der Heinles- sowie der Biergarten mit Livemusik an der Klingenmühle laden zum Verweilen am idyllischen Mühlenwanderweg ein. An der Meuschenmühle findet zudem wieder ein abwechslungsreiches Kindermitmachprogramm statt.

Also, es wird wieder viel geboten am Pfingstmontag im Schwäbischen Wald. Und das Mühlentagteam freut sich schon jetzt auf zahlreiche Besucher, wie es in einer Mitteilung die Öffentlichkeit wissen lässt. Die Vielfalt der „Mühlenveteranen“ sei mit ein Erfolgsgeheimnis des Mühlentages im Schwäbischen Wald. Und nur am Mühlentag Pfingstmontag sowie am Tag des Schwäbischen Waldes können die Besucher den Mühlrädern beim Drehen zusehen, Gebäude besichtigen und sich von fachkundigen Führern die Technik der Mahl- und Sägemühlen und ihre Produkte erklären lassen.

Weitere Informationen im Internet unter: www.schwaebischerwald.com