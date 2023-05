1 Auch in der Salonallee muss künftig ein Parkticket gezogen werden. Foto: factum/Simon Granville

Ludwigsburg - Lästiger Parksuchverkehr und tagsüber von Berufspendlern zugeparkte Gehsteige – das soll es in großen Teilen der Ludwigsburger Süd- und Weststadt bald nicht mehr geben. Von 1. April an kostet dort das Parken im öffentlichen Raum Geld. „Mit der Einführung der Parkzonen will die Stadt die dortigen Anwohner entlasten“, erklärt eine Rathaussprecherin. Und tatsächlich haben viele Anwohner das schon seit Jahren gefordert. Dennoch gab es und gibt es viel Kritik am neuen Parkraumkonzept: Vor allem Bürger, die in Anliegerstraßen in der Südstadt wohnen, ärgern sich darüber. Sie befürchten, dass der Parkdruck nun zu ihnen kommt.