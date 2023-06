Attacke nahe Schloss Neuschwanstein Mann stößt zwei Frauen Schlucht hinunter – 21-Jährige stirbt

In der Nähe von Schloss Neuschwanstein in Bayern hat ein Mann am Mittwoch zwei Touristinnen angegriffen. Eine 21-Jährige starb in einer Klinik, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten sagte.