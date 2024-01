21-Jährige mit ME/CFS-Erkrankung: Herrenbergerin sehnt sich nach Ende der Talfahrt

1 Lärmgeschützt und nur zuhause. Das ist Lisas Leben drei Jahre nach der ME/CFS-Diagnose. Foto: privat

Schmerzen, Schlafstörungen, Konzentrationsmangel: Lisa leidet seit drei Jahren an ME/CFS, sie ist chronisch erschöpft. Mit 21 Jahren ist die Herrenbergerin ein Pflegefall.











Als Lisa B. vor fast genau drei Jahren ihre erste Coronaimpfung verabreicht bekommen hat, hätte sie niemals geahnt, dass sich ihr Leben für die nächsten Jahre so drastisch verändern wird. Statt vor dem Coronavirus geschützt zu sein, baute der Körper der Herrenbergerin immer weiter ab. Ein Jahr später ist klar, die heute 21-Jährige leidet an ME/CFS, einer schweren neuroimmunologischen Krankheit. Ausgelöst wurde die Erkrankung, so die Vermutung der Frau, durch die Impfung Anfang 2021.