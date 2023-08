Stadtbibliothek in Schutt – Bau des Bildungszentrum West gestartet

200-Millionen-Euro-Projekt in Ludwigsburg

10 Der Abriss der Stadtteilbibliothek wird noch zwei weitere Wochen dauern. Foto: Simon Granville

Schon jetzt ist klar: Die hohen Kosten für das Bildungszentrum West zwingen die Stadt zum Sparen. Das wäre günstiger gegangen, lautet die Kritik.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Normalerweise kehrt im Ludwigsburger Westen während der Sommerferien etwas Ruhe ein. Keine schreienden Kinder, keine Schulglocken und weniger Verkehr. Doch in diesem Jahr beißen sich sogenannter Pulverisierer krachend in den Beton der Bibliothek. „Jetzt geht es endlich los mit dem Bildungszentrum West“, sagte Oberbürgermeister Matthias Knecht während einer Baustellenbegehung am Mittwoch. „In diesem Fall eben mit einem Abriss anstatt einer Grundsteinlegung.“