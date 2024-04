In Frankfurt kämpften die "GNTM"-Models gleich um drei lukrative Jobs. Besonders zwei von ihnen sahnten richtig ab. Nach dem Einzug ins Nobel-Penthouse in L.A. rief Heidi zum Catwalk ins Football-Stadion. Während sich beide Zwillinge verliefen, sorgte der Busenblitzer eines Models für Aufsehen.

Casting, Casting, Casting - so lautete das Motto in Folge acht von "Germany's next Topmodel". In Frankfurt gab Heidi Klum (50) ihren Models reichlich Gelegenheit, sich namhaften Kunden zu präsentieren und lukrative Jobs abzugreifen. Unter anderem suchte Sänger Mike Singer (24) zwei Models für den Video-Dreh zu seinem neuesten Hit. In L.A. angekommen, blieb den Models keine Zeit zum Ausruhen in ihrem luxuriösen Penthouse. Beim Catwalk im Football-Stadion stöckelten sie direkt über den grünen Rasen. Neben der Gefahr, sich zu verlaufen, herrschte auch Stolper- und Nippelalarm.

Tanzen und streiten für den Video-Dreh

Schlag auf Schlag ging es beim Casting-Dreiklang für die Models in Frankfurt. Pop-Star und Teenie-Schwarm Mike Singer lud die Models zum Casting für seinen Video-Dreh zur neuen Single "Million Dollar Baby". Während sich Singer-Fangirl Fabienne (20) und Tanzprofi Lucas (24) beim Vortanzen nicht qualifizierten, schaffte es Multitalent Armin (27) in die engere Wahl. Dabei hatte er sich zuvor noch als Dancefloor-Muffel geoutet. In Runde zwei sollten er und Mare (22), Xenia (23) und Kadidja (21), Marvin (22) und Grace (24) eine Streit-Szene darstellen. Prinz Marvin und Xenia tanzten und stritten am besten und ergatterten den begehrten Video-Job.

"Zeigt uns, wer ihr seid", hieß es anschließend beim Casting-Walk für Mode-Designer Samuel Gärtner (25). Und wieder hatte Marvin die Nase vorn. Neben ihm durften auch Kadidja und Model-Profi Aldin (22) Gärtners Kreationen auf dem Frankfurter Catwalk präsentieren. Und weiter ging die aufregende Jagd nach Model-Jobs: Das weltweit begehrte Mode- und Design-Magazin "Sleek" suchte zwei Models für ein exklusives Shooting. Während der markante Maximilian (21) seinen ersten Job ergatterte, schlug Kadidja bereits zum zweiten Mal zu. Sie und Marvin waren somit die Gewinner von Frankfurt.

Penthouse-Zank in L.A.

Palmen, Sonne, Hollywood. In Los Angeles zogen die Models dieses Mal nicht in eine Villa, sondern in ein sehr exklusives Penthouse in einem der Wolkenkratzer der Stadt. Für Diskussionen sorgte - nicht zum ersten Mal - die Zimmerverteilung. Lucas und Maximilian stritten um den besten Schlafplatz. Jermaine (20) fühlte sich an sein Praktikum in einem Kindergarten erinnert. Nicht richtig ausgeschlafen wirkte so manches Model dann auch am nächsten Tag. Heidis Models trafen sich in einem Football-Stadion von L.A. zur Fashion-Show des britischen Designers Christian Cowan (27).

Rasen-Catwalk als Stolperfalle

So beeindruckend die Atmosphäre im Football-Stadion war, so herausfordernd waren auch die Bedingungen des wieder einmal entscheidenden Walks. In Christian Cowans Looks im Glamrock-Stil hüllen sich Superstars wie Beyoncé. Gleichzeitig werden sie gern mit hohen Schuhen kombiniert - auch für Männer. Zudem sparte sich die Redaktion dieses Mal einen hölzernen Laufsteg und malte stattdessen einen Catwalk auf den grünen Stadionrasen. Die Stolper-Gefahr war also vorprogrammiert. Cheerleader und Football-Spieler rechts und links des Runways lenkten die Models beim ohnehin schwierigen Walk zusätzlich gehörig ab.

Xenias Nipplegate und Irrweg der Zwillinge

Beim Superbowl-Finale 2004 sorgte Sängerin Janet Jackson (57) für einen der größten Skandale der jüngeren US-TV-Geschichte. Kollege Justin Timberlake (43) legte damals während einer Tanzeinlage - unfreiwillig oder nicht - ihre rechte Brust frei. Der Skandal ging als "Nipplegate" in die TV-Geschichte ein. 20 Jahre später geschah es wieder in einem US-Football-Stadion. Wenn auch nicht vor Milliarden Augen, so waren doch Millionen ProSieben-Seher Zeuge. Die sonst scheue Xenia stolzierte gekonnt über den Football-Rasen, als ein verrutschter Träger ihres Kleides ihre rechte Brust freilegte - wie bei Janet. Luftig sei es gewesen, so Xenia. Und ein Footballer habe sie übertrieben freudig angegrinst. Den Blitzer behob sie eine ganze Weile nicht, so dass die ProSieben-Grafik einiges zu pixeln hatte.

Viel besser lief es auch für die Zwillinge Luca und Julian (beide 24) nicht. Die eineiigen Schwaben verliefen sich kurz nacheinander im weiten Stadionrund und mussten um das Weiterkommen bangen. Viel besser machten es Lauf-Gott Marvin, Aldin, Frieder (24), Sara (28) und viele andere in ihren extravaganten Designerstücken. Schließlich ließen Heidi und Christian Cowan erneut alle Männer und dieses Mal auch alle Frauen in die nächste Runde. Heidis Hinweis dazu: "Aber gewöhnt euch nicht dran." Und die Moral der Geschichte: Es schadet nie, einen Plan und doppelseitiges Klebeband dabei zu haben.