2:0 gegen Niederlande: Deutsche Fußballerinnen bei Olympia dabei

Die deutschen Fußballerinnen haben sich für die Olympischen Sommerspiele qualifiziert. Die DFB-Frauen sicherten sich am Mittwochabend mit einem hart erkämpften 2:0 (0:0) gegen die Niederlande das Ticket für Paris. Im Spiel um Platz drei der Nations League erzielten vor über 20 000 Zuschauern im Abe-Lenstra-Stadion von Heerenveen die Münchnerinnen Klara Bühl (66. Minute) auf Vorarbeit der überragenden Lena Oberdorf und Lea Schüller (78.) die Tore für die Vize-Europameisterinnen.

Gruppenauslosung am 20. März

Das Hrubesch-Team zeigte sich fünf Tage nach der 1:2-Niederlage in Frankreich, der ersten vergebenen Olympia-Chance, stark verbessert, musste aber lange zittern. Ein halbes Jahr nach dem WM-Debakel von Australien verhinderten die DFB-Frauen am Ende den nächsten herben Rückschlag.

2021 in Tokio hatte die deutsche Auswahl die Teilnahme noch verpasst. Nun dürfen die Spielerinnen auf das zweite deutsche Olympia-Gold nach Rio de Janeiro 2016 hoffen. Bei den Sommerspielen dabei sind unter anderem Weltmeister Spanien, Frankreich, die USA, Kanada, Brasilien und Kolumbien. Die Gruppenauslosung steht am 20. März an.