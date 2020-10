1 Maximilian Thiel (Mitte) war zunächst positiv, dann aber negativ auf das Virus getestet worden. Doch es gibt weitere Infektionen in seiner Mannschaft. (Archivbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Das Heimspiel des 1. FC Heidenheim gegen den VfL Osnabrück am Sonntag steht auf der Kippe, nachdem bei fünf Spielern eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen wurde. Weitere Tests folgen.

Heidenheim - Fünf Personen des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Club am Freitag mit, ohne die Namen der Betroffenen zu nennen. Die Mannschaft sowie das Trainer- und Funktionsteam hätten sich jeweils nach Hause begeben. Zunächst sei Maximilian Thiel am Mittwoch positiv getestet worden. Daraufhin sei am Donnerstag eine weitere Testreihe durchgeführt worden, bei der Thiel negativ getestet wurde, aber fünf andere positive Ergebnisse auftraten, sagte ein Sprecher.

An diesem Freitag soll eine weitere Testreihe erfolgen. Diese soll Aufschluss darüber geben, in welcher Form der Trainingsbetrieb fortgeführt werden kann. Nach Angaben des Sprechers sei schwer zu sagen, ob das Heimspiel gegen den VfL Osnabrück am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ausgetragen werden kann. Man befände sich im Austausch mit dem Gesundheitsamt.

