Fast ein Idyll am Österreichischen Platz

6 Kaum zu glauben: dieses 1942 aufgenommene Foto zeigt den Bereich des heutigen Österreichischen Platzes. Weitere Eindrücke gibt es in der Fotostrecke. Foto: Stadtarchiv Stuttgart

Wo heute das Verkehrsbauwerk namens Österreichischer Platz steht, befand sich 1942 das „Lindle“ mitsamt dem imposanten „Lindenhof“. Ein Blick zurück mit Text, Bildern und Karten.









Stuttgart - Wo ist eigentlich der Österreichische Platz? Das fragte das Projekt „Stadtlücken“. Sucht man den Ort auf dem Stadtplan von 1782, der im Digitalen Stadtlexikon des Stadtarchivs zu finden ist, liegt er zwischen den „Furth Wiesen“, „Kuchen Wiesen“ und „Immenhofen Wiesen“ – weit vor den Toren der Stadt. Erst im 19. Jahrhundert entsteht an der Stelle ein wahrnehmbarer Platz, der in den 1960er Jahren zu dem in dieser Zeit viel gepriesenen Symbol der „autogerechten Stadt“ wird. Doch der Reihe nach.