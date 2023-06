Wie ein Kornwestheimer die WM in Katar erlebt

18 Spiele in zwei Wochen

15 Kay Habermaier in Katar. Foto: privat

Warum reist jemand trotz aller Negativmeldungen trotzdem zum großen Turnier nach Katar? Für den Kornwestheimer Kay Habermaier ist es überhaupt keine Frage, vor Ort zu sein. Wie er das Land und das Turnier wahrnimmt, erzählt er hier.









Am Ende werden es 18 Spiele gewesen sein, die Kay Habermaier in den acht katarischen WM-Arenen verfolgt haben wird. Schon nach wenigen Tagen Aufenthalt berichtet der 54-jährige Kornwestheimer von Begegnungen mit Legenden wie Lothar Matthäus und Hristo Stoichkov, von Meinungen und von Eindrücken – mittendrin in einem der umstrittensten Sportereignisse der jüngeren Geschichte.