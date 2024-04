1 Der „Anzeigenhauptmeister“ wie man ihn kennt: Mit Fahrrad, Helm und Warnkleidung in Tübingen. Foto: imago/Eibner/Dennis Duddek

Der 18-jährige Niclas Matthei hat auf seiner Jagd nach Parksündern als „Anzeigenhauptmeister“ bundesweite Aufmerksamkeit erlangt. Nun gastierte er in Tübingen – dort war das Melden von Falschparkern aber nur Nebensache.











Niclas Matthei ist mit seinem skurrilen Hobby inzwischen zu einem regelrechten Internetstar mit vielen Fans aufgestiegen: Am Mittwoch wird der selbsternannte „Anzeigenhauptmeister“ in der Tübinger Innenstadt immer wieder von jungen Leuten um ein Selfie gebeten, auch Videos von ihm werden auf Tiktok und Co. geteilt. Der 18-Jährige kommt aus Sachsen-Anhalt und hat sich zum Ziel gesetzt, in jeder Kommune Deutschlands mindestens einen Parksünder den Behörden zu melden.