1 Überglücklich: Gabriel Kelly und Malika Dzumaev nach ihrem Sieg der "Let's Dance"-Staffel 2024. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Die Jury gab ihm die volle Punktzahl - und auch die Zuschauer riefen zahlreich für ihn an: Musiker Gabriel Kelly hat die 17. Staffel von "Let's Dance" gewonnen. Mit seiner Gage hat er etwas ganz Bestimmtes vor.











Link kopiert



Gabriel Kelly (22) hat sich am Freitagabend den Titel "Dancing Star 2024" geholt und zeigte sich über seinen "Let's Dance"-Sieg bei RTL (auch via RTL+) überglücklich. Der frisch gekürte Supertänzer will dem Tanzparkett auch weiterhin treu bleiben, wie er im ersten Interview nach dem Finale verraten hat.